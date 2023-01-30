據澎湃新聞引述最新一期的《China CDC weekly》（《中國疾病控制中心週報》）刊登的《全國新型冠狀病毒感染診療和監測資料概述》指出，大陸春節假期，疫情未出現明顯反彈，在整個流行過程中也未發現新的變異株，總結認為大陸本輪疫情已近尾聲。

該《概述》由中國疾控疾控中心25日發表，利用各省報告的監測數據，對2022年12月9日至2023年1月23日，全大陸的新冠病毒感染診療和監測資料進行初步分析。

該《概述》顯示，大陸本輪疫情在2022年12月下旬達到高峰，其後不斷下降，各省走勢基本相近，城鄉也基本同步，門（急）診人數、在院重症人數、在院死亡人數均呈現下降趨勢，至2023年1月下旬全國整體疫情已降低至較低水準，醫療救治壓力進一步放緩。

具體而言，此輪核酸檢測陽性率在去年12月25日達高峰、來到29.2％，快篩檢測陽性率在12月22日達到高峰的21.3％，並均於今年1月下旬降至6％以下。

而全大陸的發熱門診就診人數也同樣是在去年12月下旬達峰，單就城市情況來看，北京、天津、河北等省份達峰時間稍早。直至今年1月下旬，發熱門診城鄉就診人數較峰值均下降90％以上。