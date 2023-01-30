金兔年開紅盤，IC設計指標股聯發科(2454)喜奪好彩頭，股價開高大漲逾3%，躍登700元大關，股價最高達734元，也帶動聯發科概念股鈺太(6679)早盤後飆漲急拉奔漲停，矽智財概念股晶心科(6533)一度漲逾3.5%，亞信(3169)、揚智(3041)分別漲逾3.9%、4%。聯發科將在本周五舉辦法人說明會，被市場解讀為IC設計產業2023年重要風向球。

聯發科預計在本周五舉辦法人說明會，屆時將公布去年第四季、全年財務表現，也會釋出第一季展望，預計整體產業動向、庫存消化狀況、終端市場何時回溫等都將成為法人圈關注焦點。執行長蔡力行早在上次法說會中坦言，去年第四季會是反映產業庫存調節最為明顯的一年，且已有客戶端回補訊號，換言之，是否暗指產業修正已經見底，勢必也將在即將登場的法說會中講清楚說明白。

聯發科儘管2022年整體營運成長幅度不如年初預期，但去年營收仍舊寫下歷史新高，衝上5487.96億元、年增加11.22%，由於聯發科去年累計年三季每股獲利為62.95元，故2022年延續2021年大賺逾7個股本應該沒問題。

鈺太今開紅盤直攻漲停，主要是因其合作夥伴加高電子成功拿下IATF 16949車載認證，相當於鈺太可望擴大與加高電子合作進攻車用MEMS麥克風市場。法人預期，在此效應發酵下，鈺太今年將逐步展現在車用MEMS麥克風市場的布局，擴大在車用市場的訂單，這對以往消費性產品占比較高的鈺太來說，無疑是一大利基，在消費性電子復甦尚未有明確時間點的當下，車用儼然是IC設計族群積極搶攻的藍海。

以整體半導體產業來說，2023年保守聲音仍大，半導體晶片產銷因受限於長約機制，重複、超額訂單多有採取延後交期等做法，不利於半導體供應鏈調節，預期庫存調整將持續至2023上半年。不僅如此，因目前原物料成本上漲，在終端市況不佳、降價也未能促進銷售的情況下，指標業者並未積極採用降價方式進行庫存去化或搶占市場，加上總體經濟環境尚有諸多負面因素未能排除，以及2023年市況仍不明朗，2023年半導體產業發展情勢嚴峻。