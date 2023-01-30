一名網友崩潰發文求助表示友人在六年前將狗狗丟給他飼養，如今狗狗七歲友人卻突然將牠討回，還嗆聲「走法律途徑也拿他沒辦法」，由於當年友人執意不變更晶片主人名字，也因此讓他相當頭痛，著急詢問網友意見，貼文曝光後，許多網友紛紛指責該名友人的行徑非常糟糕，直言「拋棄這隻狗六年才搶回去，有多愛我不信」、「這什麼爛朋友」，有網友提出解套，要原PO清算6年來的所有支出花費，盼能藉由法律討回愛犬，也希望能藉由追討費用讓友人心甘情願還回狗狗。

一名網友在《PTT》上發文表示六年前好友將不想養的一歲狗狗交給他飼養，但朋友表示不想去變更晶片名字，雖原PO有心想更改，但拗不過友人的堅持，在多次爭吵下作罷答應友人，也因此晶片上的飼主一直是好友的資料，然而近日朋友心血來潮提議要帶狗狗到外面洗澡，原PO不疑有他，便將狗狗交給友人，孰料該名友人竟在深夜傳訊告訴原PO不會把狗狗帶回交還，還放話「就算走法律途徑也拿他沒辦法」，原PO錯愕表示狗狗今年已經7歲，並透露自己的難過心情，求助網友意見想要討回愛犬。

貼文曝光後多數網友對原PO友人的行徑感到傻眼，有人提供意見說「這六年你有幫狗狗拍照看診或打預防針吧？就這些在法律都是能站的住腳」、「買的寵物食與物品發票有留嗎? 真的拿不回來還可以走事實認定，拿回這六年照顧費用」、「帳單什麼的收集一下 有扶養事實去打民事」、「至少養育的花費可以爭取」，原PO也回覆表示每年都有帶狗去打預防針，寵物飼料也多是網購有留下紀錄。

有網友氣憤表示「還有這樣的 等狗老了又不想要是不是」、「你被當成狗農場了？代練寵物欸」、「你找一隻長很像的他也認不出來」、「生病要花大錢就會再丟給你」、「恭喜少了一個爛朋友！狗可以再養」、「古有幫人養老婆 今有幫人養狗」；也有人認為原PO在法律上站不住腳，提出看法表示「晶片就是對方的 當初未簽約對方只要主張借你玩的，你一毛都拿不到」。