過去以返鄉團圓和出行旅遊為主要目的的春節假期，往往並非房地產市場的銷售旺季。但隨著疫情防控進入新階段，在政策利多大環境下，今年大陸房市「春節檔」成績單卻引發關注。從帶看量看，據貝殼研究院數據顯示，50城二手房帶看量較2022年春節期間提升28％；二手房成交量則比去年春節增加57％，其中京津冀重點城市1月市場延續去年12月的回升態勢。

例如在上海工作的房仲孫先生說，今年春節沒有回老家，但依然過得頗為充實，「我們售樓處平均每天能有二、三十組客戶看房，初五的時候最多，差不多能有五十組，屬於比較火爆的了。」

據中新網引述58安居客研究院院長張波認為，一線城市外出旅行、探親群體大幅增加，導致春節期間找房熱度小幅下降；二線城市購房政策持續放鬆，加上返鄉置業人群，更傾向於在本省省會城市或近年崛起的「強二線」城市購房，讓找房熱度出現上漲。

對於市場展望，中指研究院指數事業部市場研究總監陳文靜判斷，短期來看，供需兩端政策將繼續加快落實，一二線城市住房需求旺盛，有望率先迎來市場復甦，房市「小陽春」或將在少數城市出現。