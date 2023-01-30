大年初九（30日）是玉皇大帝的誕辰日，也是「拜天公」的日子，命理師柯柏成在臉書上分享在初九（30日）上班日的民俗禮節和拿到開工紅包時如何處理，才能將好運帶在身邊，另外也說明到這天還是有一些禁忌需特別注意，否則恐惹怒神明。

柯柏成提醒，因這一天是玉皇大帝的生日，所以還是有禁忌的，因此不建議在在外面曬衣服或棉被，容易對玉皇大帝不敬或影響視線而無法獲得眷顧你家，但由於各路神仙往來為玉帝祝壽，天地人鬼神在這一天會較通情達理，有難追的債務可選這天去催問，在工作上有什麼窒礙難行的地方可找這天跟主管或老闆商量，較不會在討論問題之前就被情緒影響。

柯柏成說，如初九（30日）開工日有領到老闆或主管的紅包，記得先別急著花掉，可壓在辦公桌墊子下、抽屜裡或置物櫃內都可以，至少需留到元宵節（2月5日）後再拿出來花，可帶給自己一開工的好彩頭。

柯柏成指出，正月初九（30日）這天有個民俗老規矩很有趣，七不出，八不歸，上九辦事，意思是正月初七（28日）不要出外辦事做生意、正月初八（29日）出門旅行在外的人不要選這一天回家，正月初九是天公生，有什麼難辦的事情可以選這一天來辦，都會有特別的好運。