《華爾街日報》報導，中國其中一個最高的核武研究機構—國營的中國工程物理研究院（CAEP），儘管早在1997年就被列入美國的出口黑名單，但仍然可採購並使用美國的運算晶片。

報導指出，中國工程物理研究院規避美國數十年前頒布的出口禁令，光是在過去兩年半，就至少十多次採購了美國的先進晶片。自2020年以來，這個中國最重要的其中一個核武研究機構透過其國內多家代理商成功採購到英特爾、輝達（Nvidia）等公司生產的半導體，有些美國先進晶片被用於運算系統，包括用來研究「計算流體動力學」（computational fluid dynamics,CFD），以模擬核爆炸。

中國工程物理研究院所採購的晶片規格介於7奈米到14奈米，其中許多並非在中國生產。報導指出，在中國最大的電商平台淘寶上，就能買到該研究院所採購的英特爾的Xeon Gold和輝達的GeForce RTX晶片版本。

為了避免外國勢力將任何此類產品用於核武研究，美國長期以來對這些產品的採購施加限制，中國工程物理研究院早在1997年就被美國列入實體清單。

輝達對此報導表示，全世界銷售的個人電腦數以百萬計，要監控晶片到底銷往何處並不容易。英特爾則強調該公司遵守美國的出口與制裁法規，其通路與客戶也必須恪守。