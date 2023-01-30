有關全民共享普發現金之說明，財政部提到，目的在與全民共享過去經濟發展成果，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。

關於全民共享普發現金，財政部表示，行政院函送立法院審議之「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，規畫用於挹注健保基金、擴大公共運輸補貼、普發現金等9類範圍，依該特別條例草案第5條規定，所需經費上限為新台幣3800億元，係以111年度稅課收入實徵數超過預算數屬於中央政府部分約3800億元為財源，其中普發現金經費約1400億元，目的在與全民共享過去經濟發展成果，整體所需經費將以歲計賸餘支應，不會增加舉借債務。

財政部進一步說明，近年該部配合國家發展需要，妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並利用經濟成長帶動稅收增長，適時增加還債，截至111年底長期債務實際數為5兆6998億元，低於預算數6兆3994億元，實際債務比率28.2%，亦較預算數31.7%大幅降低，顯示政府恪遵財政紀律，債務控管成效更獲國際主要信用評等公司肯定。未來將持續採行審慎之財政政策，增加財政韌性，以確保國家長遠發展。