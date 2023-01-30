準閣揆陳建仁昨日公布第三波內閣閣員名單，其中國安團隊國防部長邱國正、外交部長吳釗燮、陸委會主委邱太三均留任。對此民眾黨立委邱臣遠表示，國安人事布局，還是「舊酒裝新瓶」，令人擔憂這波內閣調整，並無改革之意，也坐實陳內閣只是蔡總統意志延伸的「小英代理內閣」。

邱臣遠今對陳建仁第三波閣員名單發表四點看法，第一，總統為求最後一年多的任期穩定，國安團隊要角多為留任為主，整體仍以熟悉政務為優先考量；也顯示陳建仁對於重要閣員幾乎沒有主導權，坐實陳內閣只是蔡英文總統意志延伸的「小英代理內閣」。

第二、國安人事布局，還是「舊酒裝新瓶」，令人擔憂這波內閣調整，並無改革之意。在當前險峻的兩岸情勢及變動的國際情勢下，國安團隊在舊有的架構下，是否能突破現有困境？處理當前國家安全問題？國人均拭目以待。

第三、原先傳聞的駐美代表蕭美琴與外交部長吳釗燮職務互換，最後沒有變動，究竟是美方的態度影響？還是蔡總統有牽制賴副總統的政治考量？值得觀察。

第四、對於前台北市議員梁文傑也入閣成為陸委會副主委，此人事安排也引起外界質疑，是否內閣改組為派系酬庸之嫌？務實來說，後續如何解決目前兩岸僵局，避免陸委會持續被中方邊緣化，將是新內閣及梁文傑的主要考驗。

邱臣遠最後表示，新內閣已陸續到位，期許國安團隊在詭譎多變的台海情勢、複雜的全球政經變局下，能以專業、智慧、宏觀的視野來守護台灣的國家安全，方為人民之福。