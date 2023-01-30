台銀今日舉行新春慶開工活動，董事長呂桔誠接受媒體採訪，認為今年應該還是穩健成長的一年，儘管外界看待景氣不是那麼穩定，但是台灣的企業是以中小企業為主幹，有較大的靈活度和韌性，可以進行調整和規避風險，至於下半年全球變化迅速，也要審慎觀察。

而且此次過年期間，兌換新鈔的增加30％，顯示社會氣氛是好的，消費力仍是相當活躍。

至於外界關心，呂桔誠是否會轉調到其他民營金控去？呂桔誠回應，他沒有聽說，與台銀感情深厚，與同仁一起堅守崗位，且這幾年與台銀打下一些基礎，希望可以在此基礎上開花結果。

至於外界關心，呂桔誠對房貸的看法，他表示就去年新承作金額2030億元，淨增加600億元，整體房貸放款餘額達到9989億元，將近快1兆元。房貸主要分一般標準房貸、修繕貸款，修繕貸款只占約1000億元。

呂桔誠表示，台銀辦理首購族、只有一房的民眾占比96％、豪宅比率則是相當低。而台銀主力是青年安心成家、公務員專案貸款，所以於放相當低，逾放比大約只有0.09％，相較於6年多前的0.4％，大幅降低許多，且根據台銀內部計算，房貸損失率0.009％，也就是即使產生逾放，台銀的損失很低。