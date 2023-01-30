台8線中橫公路關原災害段即起恢復4個時段管制放行，開放時間為上午7時至8時、上午10時放行1次、中午12時至下午1時及下午3時；圖為金馬隧道東端段管制哨。（羅亦晽攝）

台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道災害段下月1日是否恢復管制通行，公路總局四工處正在研擬中，會盡快公告相關措施。（公路總局提供／羅亦晽花蓮傳真）

春節10天連假結束，台8線中橫公路關原災害段即起恢復4個時段放行，管制區間為114.6公里至120.6公里關原至金馬隧道東端，沿線129.8公里慈航橋路段及155.68公里西寶路段因施行邊坡工程，即起自2月28日止，每日上午7時30分至下午5時30分半點放行10分鐘，假日不管制。

中橫公路117.4公里關原段去年因地震及連日大雨影響，大規模坍方，公路總局挺入搶通，持續進行邊坡保護、路基加固工程，並在114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道東端段）設置管制哨，每日開放上午7時至8時、上午10時放行1次、中午12時至下午1時及下午3時放行1次，供人車通行。

春節期間，公路總局四工處太魯閣工務段考量疏運需求，連假期間開放白天通行中橫公路關原災害段，如今假期結束，該路段即起也恢復原4個時段放行，且搶修團隊會於放行時段，安排人員現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，如遇天候狀況不佳（強降雨、濃霧無法監看邊坡等）或持續落石有擴災之虞，仍不排除立即停止放行，禁止人車通過並封閉道路。

中橫公路即起除關原災害段管制通行，公路總局四工處太魯閣工務段為養護沿線110.2公里至184.5公里（大禹嶺至太魯閣路段），自2月28日止，於129.8公里慈航橋路段及155.68西寶路段施作邊坡工程，2路段每日上午7時30分至下午5時30分實施交通管制，每逢半點放行10分鐘，假日則不管制交通。

此外，台9線蘇花公路159.3公里大清水隧道本月12日遭大量坍方土石淹沒，雙向交通受阻，經公路總局連日漏夜開挖搶通，15日起採管制通行，不過因應春節大量返鄉與遊花車潮，19日自31日止不管制放行。

至於下月1日該路段是否恢復管制通行，公路總局四工處表示，由於後續還有相關邊坡防護工程與明隧道鋼棚施作工程需進行，目前正在研擬管制通行且尚未定案，會盡快公告相關措施。