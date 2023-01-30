行政院長蘇貞昌今率內閣總辭，並在政院中央大樓前拍下「畢業照」。（黃婉婷攝）

畢業了！蔡英文總統於大年初六宣布由前副總統陳建仁接棒組閣，今天是春節後開工日，行政院上午召開臨時院會，由院長蘇貞昌率領內閣總辭，結束總統民選以來任期最長的蘇內閣，他隨後滿臉笑意，帶著閣員赴中央大樓前廣場合影。

內閣改組即將落幕，陳建仁27日起連續三天陸續公布新閣員名單，但多數官員幾乎都留任，僅有內政部、文化部、國立故宮博物院、財政部、僑委會、海委會、原能會主委等部會首長為新任，或由副手轉正，30日下午也將公布次長級名單，並於31日正式交接。

即將卸任、結束4年任期的蘇貞昌，上午9時30分先主持臨時院會通過總辭案，隨後便致贈茶葉給閣員們，勉勵眾人「耐得住高溫」，後於10時走向行政院中央大樓前，在溫暖陽光下與閣員合影拍下「畢業照」，蘇揆從頭到尾掛著笑容，心情看看來十分愉悅。

蘇貞昌在院會上則感性表示，這一次當行政院長已經1478天，窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，全心為這個國家、為這個土地、為人民做到最好。「限於我自己的能力有限，我還是覺得有些地方我們做得還不夠。」蘇揆說，他與各位緣盡於此，這個是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是他來擔待，各位留下，並強調「我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9999，成色十足」，各位也真的能繼續為國為民，只要大家還是被看見、被肯定，他就覺得很放心。

蘇最後表示，1月12日宴客時曾送閣員們一隻茶壺，今日他則致贈閣員們好茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享」。雖然有很多話想對各位講，但言語有時候不能盡意，所以茶袋上也給各位留了一張小卡片聊表心意，請各位琢磨。