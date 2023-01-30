民進黨總統候選人初選預計3月起跑，媒體人吳子嘉29日表示，國民黨的總統候選人提名若採全民調初選，新北市長侯友宜將會面臨參加與不參加兩難的選擇。對此，侯今受訪回應，他現在是新北市長，新北市長有其角色，新北市還有很多工作要帶動北台灣發展，希望能快速串起北台灣共好 、中華民國、台灣更好。

新北市政府今舉辦新春團拜，其中打鼓表演曲目為「乘風破浪」，媒體詢問，是否代表其心境，2024能乘風破浪帶領大家更好？侯友宜說，面對所有的事情，新北市團隊永遠接受新北市民所有的要求，我們要全力以赴接受所有挑戰，好好努力回應民意，以民為天、團結一致，讓新北市變成更先進的國際大城市。

媒體追問，如國民黨主席朱立倫代替你上場會不會跟你一樣優秀？侯友宜說，朱是非常優秀人才，不管在新北或桃園都當過首長，非常努力做事，尤其在這段時間，擔任主席，看到他戰戰兢兢、全力以赴扮演好自己的角色。

針對新北市議會議長蔣根煌之前稱侯友宜會做好做滿，侯友宜說，議會在蔣議長帶領下，府會團結，新北市有很多市政建設需要議員給我們滿滿的支持，所以府會大家團結一致，回應民眾需求，讓所有問題都能夠和諧，快速展開。