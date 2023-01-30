Last night was a blast. Huge congrats to my brother @JustinVerlander.



First player to ever win Most “Valuble”Pitcher 👏 pic.twitter.com/oXvWhVFXg1 — Ben Verlander (@BenVerlander) January 29, 2023

大聯盟頒發了兩座賽揚獎，大都會韋蘭德（Justin Verlander）、馬林魚阿坎塔拉（Sandy Alcantara）獲獎，令人目瞪口呆的是獎座上居然出現離譜的錯字，原本最有價值「most valuable」後面少了一個A，意外變成「most valuble」，現在要改正顯然也晚了。

韋蘭德的弟弟，球評班韋蘭德（Ben Verlander）在推特諷刺地寫道：「恭喜我哥哥，他成為史上首位valuble投手。」

大聯盟的獎座如果是外包給別人做的，但是都沒有檢查過也太離譜。美媒CBS指出，過去的賽揚獎座上是刻著「最傑出投手」（most outstanding pitcher），去年改成「最有價值投手」（most valuable pitcher），可能因為這項調整才出現錯誤。

球員工會也自行選出了「最傑出投手獎」，美聯獲獎者亦是韋蘭德（上季效力太空人，季外才轉到大都會）。無論如何，就算大聯盟官方把賽揚獎座上的改為「最有價值投手」，賽揚獎本身的意義都沒有改變，獲獎者永遠就是當季最厲害的兩位投手。

韋蘭德大概不介意獎座有錯字，畢竟他已經拿過3座賽揚獎了，現役投手之中，僅有韋蘭德、道奇柯蕭（Clayton Kershaw）、大都會薛爾瑟（Max Scherzer）拿過3座賽揚獎，未來注定都是棒球名人堂成員。