美股在台股春節封關期間普揚，又以科技股為主的費城半導體及那斯達克指數漲勢最強，使台股兔年開紅盤日在晶圓雙雄台積電(2330)及聯電(2303)帶動下強勢補漲，又以半導體類股指數領漲盤面各類股，飆漲6.45％至356.47點、創去年6月中以來逾7月高點。

其中，晶圓代工族群表現強勢，世界(5347)飆漲9.24％至100.5元、站回百元關卡，台積電及聯電分別飆升7.75％及5.11％，均創去年6月以來逾7月高價，力積電(6770)同步勁揚5.11％，昇陽半導體(8028)及茂矽(2342)亦分別穩揚3.16％及2.86％。

美股四大指數在台股春節封關期間普揚，以費城半導體指數大漲5.16％領軍、那斯達克指數勁揚4.9％居次，標普500指數上漲1.59％，僅道瓊指數小跌0.95％。投顧法人指出，科技股中又以2022年股價表現越差者的漲勢越強。

投顧法人指出，去年股價表現最差的輝達（NVIDIA）及美光（Micron）在台股封關期間分別大漲20.5％及12.19％，安森美（onsemi）勁揚13.08％，市場看衰的高通也上漲10.94％，英特爾（Intel）表現最差、下跌6.48％，台積電及聯電ADR分別上漲7.49％及4.53％。

那斯達克指數在台股封關期間，則以上季表現最差的電動車系列領漲，特斯拉（Tesla）及Lucid分別強彈45.3％及57.9％。英特爾公布財報後盤後雖大跌10％，但隨後開低走高，投顧法人認為此舉顯示投資人對利空反應逐漸鈍化，整體跌深反彈主軸確立。

台積電ADR在台股封關期間上漲7.49％，投顧法人指出相當於反應至540元，預期將可站穩500元關卡。同時，對於半導體股營收年增率與稼動率同步於第二季落底、股價提前反應於首季落底看法，維持台積電、聯電、世界先進「買進」評等。