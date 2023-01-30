過去兩年半期間，中國最頂級的核武研究機構成功規避華府數十年來的出口限制，至少採購了十幾次的美企先進運算晶片。

「華爾街日報」（Wall Street Journal）審查採購文件後發現，中國工程物理研究院雖然1997年就被列入美國出口黑名單，2020年以來仍透過管道取得英特爾公司（Intel Corp.）、輝達公司（Nvidia Corp.）等美企生產的半導體。

這些廣泛用於數據中心和個人電腦的晶片，是中國工程物理研究院自中國代理商手中購得。部分是購進作為運算系統的組件，其中許多是由中國工程物理研究院的「計算流體動力學實驗室」所購買。計算流體動力學是一個廣泛的科學領域，包括核爆模型展示。

這類採購違反了美國長期以來實施的限制措施，也就是旨在防止外國勢力運用任何美製產品進行原子武器研究的限制。簡稱CAEP的中國工程物理研究院正因為從事核方面的研究，而成為首批被列入美國黑名單的中國機構之一。

華爾街日報審閱CAEP發表的研究報告後發現，過去10年期間，至少有34篇報告提到在研究中使用美製半導體，且用途繁多，包括數據分析、演算法的生成等等。核專家表示，至少7篇報告涉及的研究可用於維持核儲備。對此，CAEP沒有回應置評請求。

華爾街日報認為，這次的發現凸顯了拜登政府尋求更積極對抗中國共軍取得美國技術所要面臨的挑戰。去年10月，美國擴大出口管制範圍，藉此阻止中國取得最先進的美製晶片，或取得晶片製造工具來驅動人工智慧與超級電腦。

CAEP採購的晶片大部分尺寸從7奈米到14奈米不等，其中許多是中國難以大規模量產的。這些晶片在市場上隨處可見：CAEP所購買的英特爾Xeon Gold以及輝達的GeForce RTX晶片版本，從中國最大電商之一淘寶就買得到。相關採購並不包括過去2年推出的最新一代晶片。

輝達表示，CAEP研究使用的半導體為諸如個人電腦等消費產品中所使用的一般用途繪圖晶片。鑒於全球賣出的個人電腦達數百萬台之譜，輝達表示，沒有任何企業能夠監測或管控每台電腦的最終去向。英特爾則表示公司遵守出口法規和制裁，其經銷商和客戶也必須遵守。