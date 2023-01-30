今天連假結束開工第一天，台北市長蔣萬安上午9點赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲。會後受訪。（陳薏云攝）

台北捷運公司環狀線經營權1月30日到期，將移轉給新北市。雙北副市長過年前協商，初步決議將有一段交接期，雙邊共同經營一段時間，以平順移交新北、不影響市民權益為優先，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天將拍板並對外說明。蔣萬安30日上午受訪表示，依照契約，契約到期就應該要經營權移交還給新北，目前已達成這樣的共識，不過最重要是要確保旅客權益不受影響，所以整個移交過程，會讓它順利完成。

今天連假結束開工第一天，蔣萬安上午9點赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲。會後受訪針對環狀線新北段經營權表示，依照大眾捷運法及兩個城市的共識，未來當環狀線南北環段都完成，當然是由一家捷運公司、也就是一個主管政府營運，這個部分都有共識。

對於未來勢必還有一次經營權之爭談判？蔣萬安表示，依照過去的經驗及相關法規，未來環狀線整個路線全線完工，經營權談判包括路線長度、出資比例等等，都是未來考量的部分。

由於今天到期的環狀線經營權，農曆年前北市副市長李四川、新北副市長朱惕之已有初步協商，據了解，當時協商初步共識是經營權移轉給新北，不過決議將有一段交接期，以不影響民眾搭車權益為共識。

媒體今天也問蔣萬安，這個交接的過渡期有多久？蔣萬安表示，這個部分，都會持續與新北緊密合作，最重要是要確保旅客搭乘權益，以及整個移交過程相當順利，這也是共同的目標。