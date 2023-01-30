【全程字幕】傳麥卡錫春天將訪台 馬英九提「這事」警告：政府要慎重面對 @ChinaTimes ​

外傳美國眾議院議長麥卡錫可能於春季訪台，外界憂心可能再度造成兩岸對立。馬英九今對此表示，上次美國前眾議院議長裴洛西來已經帶來很大問題，政府一定要慎重面對，不要再讓這種事情一再發生。

國民黨今天於中央黨部舉行新春團拜活動，國民黨主席朱立倫及前主席馬英九、吳伯雄以及江啟臣出席活動。朱立倫致詞時強調明年選舉要堅持走對的路，提對的人，團結一致無私無我就能勝利成功，為台灣民眾拼好日子。

外界關注麥卡錫來台是否造成兩岸對立，江啟臣認為，美國友人跟各國政要來訪問都歡迎，但中華民國作為主權國家，對於來訪友人應表達我們期待的雙方共同利益是什麼？以及我們主張的價值，更重要是確保台灣安全、國際地位跟兩岸和平，正確傳遞主張才對，不要只是淪為大內宣或大外宣。

馬英九受訪時則說，上次裴洛西來已經帶來很大問題，政府一定要慎重面對，不要再讓這種事情一再發生。

至於捷克媒體傳捷克新任總統將與蔡英文總統通話，朱立倫受訪時表示，跟全世界所有民主國家或各國跟我們交往都是歡迎的，他強調「雙D戰略」，就是要加強國防，更重要是跟全世界各地都能對話，包括捷克等國家都歡迎。