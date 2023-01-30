由張藝謀執導的大陸春節檔電影《滿江紅》上映7天票房突破29.2億元人民幣（約130億元台幣）打敗有著大陸科幻電影里程碑之稱的《流浪地球2》，豈料近日卻深陷「偷票房」、抄襲爭議，對此片方已採取行動，對散播傳言的網友們提告了。

《滿江紅》講述岳飛死後4年的歷史故事，由於岳飛身為史書上數一數二的英雄，被秦檜陷害的悽慘下場更賺人熱淚，吸引不少民眾花錢去電影院支持。豈料，近期有陸網網友爆料，電影中的部分橋段與《龍門鏢局》相似。更有人指出自己原本預定要看《流浪地球2》，誰知卻因「設備故障」而取消他的預約，更稱他發現該影廳同一時段竟放映《滿江紅》，質疑有「偷票房」的嫌疑，引發爭議，相關話題在陸網上頻頻衝上熱搜。

對此，《滿江紅》官方微博在28日發文表示：「近期有部分網路用戶捏照有關《滿江紅》的不實傳言並傳播，已危害電影的權益，現正式對造謠者提起訴訟。」並曬出在北京法院電子訴訟平台申請立案的截圖，圖片中可見共有四人被起訴。

《滿江紅》官方微博發文表示已對造謠者提告。(圖／翻攝自《滿江紅》官方微博)

然而，截圖中顯示的4人之一「平原公子趙勝」卻在自己的微博上表示沒有收到法院的傳票，指出：「我懷疑他們(滿江紅片方)是為了保持熱度。」更直言：「我『個人觀感』認為該部片的成本不超過1000萬人民幣(約4467萬新台幣)，畢竟整部電影只有一個院子裡幾個人跑來跑去，如果不認可，可以公開帳目。」掀起網路兩極爭論：「電影裡一堆知名演員，怎可能只有1000萬，大V為了流量什麼話都敢說」、「製作成本，不是片酬，誰知道5億的成本裡面，片酬占多少」、「相信投資人一定也很好奇。」