62歲香港經典美女鍾楚紅「紅姑」因參選香港小姐出道，被電影公司賞識出演多部經典作品，多年前她結婚息影後就淡出演藝圈，仍不忘透過微博向粉絲分享近況。日前，她適逢農曆新年赴紐西蘭旅遊，分享一系列絕美走春照，成為焦點。

鍾楚紅淡出娛樂圈多年，一直過著愜意生活，她於29日在微博曬出前往紐西蘭度假照片，表示身在紐西蘭趁大年初七向大家問好：「人人快樂，兔年平安！」只見照片中的鍾楚紅容光煥發，貌美如昔，打扮休閒，自在的享受自然風光，神態輕鬆。不過眼尖的網友粉絲發現，她雖身穿長袖白色透視上衣，但質料異常單薄，若隱若現透出內在美，令廣大粉絲大喊受不了。

62歲鍾楚紅農曆新年，遠赴紐西蘭旅遊。(圖/鍾楚紅 微博)

其實，天生麗質的鍾楚紅是在1979年以香港小姐第四名出道，後來獲得電影公司賞識，踏入影壇一炮而紅，她除了是一代性感女神代表之外，過去就曾被問到凍齡之道，對此，她強調不喜歡動醫美手術，寧可自然老去、過簡單樸實生活「要學會接受最真實的自己」，而秘訣就是注重飲食和作息，吃飯只吃7分飽，少吃肉多吃蔬菜，按時運動。