由《慾望城市》好萊塢製作人達倫史塔（Darren Star），所推出的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》（Emily In Paris）自開播以來話題不斷，除了再度捧紅劇中男女主角莉莉柯林斯（Lily Collins）、盧卡斯巴禾（Lucas Bravo），劇中飾演女主角閨密「敏迪陳」的韓裔女星艾希莉朴（Ashley Jini Park）也因此爆紅，人氣急速飆升，近日更受邀出席各大時尚活動及時裝秀。今（30）日稍早她便曬出先前參加精品時裝周時的火辣穿搭，裸露的程度讓不少粉絲大噴鼻血。

知名精品「Valentino」（范倫鐵諾）近日在法國巴黎塞納河畔上的一處古典建築裡舉辦2023春夏時裝秀，當天邀請了安海瑟薇（Anne Hathaway）、南韓天團BTS成員Suga，以及歌手凱莉米洛（Kylie Minogue）、蜜桃貓朵佳 （Doja Cat）等多位大咖明星，現場眾星雲集，而私下身材火辣、穿搭十分有自己個性及品味的艾希莉朴也受邀其中，擔任座上嘉賓，但沒想到她一出場就讓所有人驚呆。

艾希莉朴日前前往杜拜參加活動時，因穿著「恨天高」不幸扭傷，但她當天仍豁出去，穿著全身透視的膚色連身衣，外面只搭配一件黑色長袍，坐在輪椅上霸氣進場。而她私下公開的照片中，貼身的透視連身衣不僅裡面什麼都沒有，還將她凹凸有致的身材完美呈現，她只好用雙手遮住重要部位，令粉絲們引發無限遐想，也讓眾人看了臉紅心跳。

事實上，艾希莉在不久前也曾參加另一場時裝秀，當天她穿著一襲金色的造型禮服，而禮服不僅背部全裸，胸口還挖空至肚臍，使她飽滿的雙峰及背部曲線一覽無遺，同樣辣翻全場。