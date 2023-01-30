香港股市在連漲六周、累計漲逾3000點，並創下11個月新高後，周一開低走低，目前恆生指數跌0.9%，報22482.74點。國企股跌1.4%，報7663.31點。指數期貨於今日結算，重量級科技股下挫，亦給港股帶來壓力。

恆生科技股指數目前跌1.54%，華虹半導體跌4.84%，跌幅最大，其次為平安好醫生和阿里健康約跌4.2%，重量級的阿里巴巴跌3.92%，騰訊亦跌逾3%。電動車製造商蔚來大漲6.4%，閱文集團漲6.16%，表現最佳。

特斯拉上周五股價飆漲11%，為電動車類股帶來提振。比亞迪一度站上250.6元，創下5個月新高，惟目前反跌0.2%。特斯拉去年第四季營收年增37%，為243.18億美元；淨利年增59%，為36.87億美元，營收與淨利均優於市場預期並創下單季新高。上周特斯拉股價收漲33%，創下2013年5月以來最大單周漲幅。

百度由跌轉升，目前漲3.7%，彭博報導該中國網路巨頭3月將在中國推出類似ChatGPT的人工智慧聊天機器人。