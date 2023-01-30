台灣期貨市場111年總交易量超過3.8億口，期交所指出，112年期貨市場可望繼續大步邁進，將推出客製化契約交易平台、進一步擴大店頭集中結算業務、促進期貨業永續生態發展、強化市場風險防衛機制及資訊安全。此外，也將大幅開展外資招商活動，持續推升外資參與比重，在提升期貨市場安全及效率前提下，引領期貨市場邁向新未來，並在國際競爭日益激烈衍生性商品市場，開拓新契機。

在商品創新方面，期交所指出，將建置客製化契約交易平台，提供交易人可依其交易需求，彈性選擇擬交易之到期月份及履約價格等，第一階段客製化契約標的將以最活絡之股價指數期貨及選擇權為主，未來將擴大適用至個股類等其他商品範疇。

在擴大店頭衍生性商品結算業務方面，繼結算會員自營交易自願性新臺幣利率交換契約(IRS)集中結算後，將推出客戶端及新臺幣無本金交割遠期外匯(NDF)集中結算。另在爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格認可方面，已取得多國認可，如美國商品期貨交易委員會(CFTC)監督豁免(No-Action Relief)及歐洲證券及市場管理局(ESMA)歐盟境外第三國集中結算機構等，有助於美、歐、英、星、澳等國外金融機構參與集中結算，後續將持續向加拿大等國申請QCCP，以吸引國際金融機構參與我國市場。

此外，升級市場防衛機制，包括強化期貨商端夜盤風控機制、委託單刪單機制從期貨自營商端擴大適用至經紀商端以及提升資訊安全防護韌性，持續強化期貨市場資安監理。同時，建構期貨市場永續金融生態，協助期貨商導入永續治理架構，提供交易人一站式便利服務，深化期貨市場永續發展。

2023年在全球後疫情時代全面展開之際，挑戰及機會更甚以往，期交所期許領軍期貨市場，實現商品創新、多元化，提升市場安全及效率，開拓國際動能，達成服務實質經濟願景，為期貨市場再創新猷。