創意(3443)將在本周五舉辦法人說明會，由於創意去年營收登上歷史新高，全年獲利也有實力挑戰逾2股本，迎戰金兔年，因創意與消費性電子關聯性不大，加上有台積電(2330)先進製程撐腰，今年在AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)驅動下，先進製程接單穩定，ASIC(客製化晶片)出貨強勁可期，創意今開紅盤漲幅一度逾5%，最高達768元。

創意去年營收寫下歷史新高，預計在本周公布去年第四季暨全年獲利表現，全年獲利極有可能挑戰逾2個股本，且創意也將在本周五舉辦法人說明會，由於無論是市場或是法人圈對於創意2023年營運都寄予高度期待，主要是因為創意業務和消費性電子關聯性不大，又是台積電轉投資的ASIC設計服務商，隨台積電先進製程領導地位穩固，創意可受惠伴隨而來的ASIC晶片設計授權金及Turnkey(量產)權利金生意，2023年在AI、HPC的驅動下，創意先進製程接單穩定，未來ASIC出貨持續強勁。

法人預估，受益於結構性AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)和網絡需求，創意年營收仍有機會挑戰兩位數成長，只是第一季因為基期過高，故預計創意第一季營收將呈現季減年增，但全年營收、獲利成長動能依舊強勁。