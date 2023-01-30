一位76歲老先生住進加護病房治療後，變的情緒激動、答非所問，還看見已經過世的朋友，家屬擔心：「是不是在醫院中邪了？ 」高雄市立聯合醫院胸腔內科主治醫師秦儼說明，這個特殊情況叫做「譫妄」，白話一點稱為「加護病房症候群」，恐帶來後遺症和高死亡率。

高雄一位76歲老先生，本身有多年的糖尿病、高血壓以及慢性腎臟病史，因肺炎合併敗血性休克由急診轉入加護病房治療。住院期間接受抗生素、升壓劑以及氧氣供應等臨床處置後，整體狀況逐漸改善。然而，某日家屬於探病時表示：「似乎和平常不太一樣，情緒很激動，答非所問，思緒不連貫，還表示看見已經過世的朋友，就像是變了一個人，這是怎麼一回事呢？是不是在醫院中邪了？ 」

●到底什麼是譫妄？

秦儼表示，這個特殊情況有個醫學專有名詞，叫做「譫妄」，或是「加護病房症候群」，是種急性、短時間內發生的注意力、認知功能障礙，嚴重一點則會拔掉身上的點滴管，甚至出現暴力舉動，可以視為一種急性腦衰竭。

根據國外研究指出，譫妄症狀在加護病房插管使用呼吸器的病人高達80%，在住院病患的盛行率也約有20-70%。

譫妄常見風險因子如年邁、男性、酗酒、多重共病，視覺或聽覺受損、功能障礙、憂鬱症、失智或認知功能退化；誘發因子如感染、藥物、重大手術、麻醉、疼痛控制不良和疾病惡化等等。這也就是為何老年男性身上較容易觀察到譫妄症狀。

●臨床評估與治療

秦儼表示，譫妄不只是暫時的混亂，甚至比外界以為的還要嚴重！除了住院天數變長、死亡率提升之外，甚至造成認知功能受損並一直持續到出院之後，需要早期診斷與治療。

診斷確立後，找尋可能誘發的原因並給予處置，或合併其他藥物和非藥物的治療。非藥物的治療範圍很廣，例如家屬探視、重建定向感、疼痛控制以及使用耳塞避免睡眠被中斷等都是鼓勵使用的方法。

另外，早期活動與復健對於插管使用呼吸器的病人更有幫助，不僅可以提早脫離呼吸器，也可以縮短加護病房住院天數；常見的肢體約束也是一種治療方式；藥物治療包括鎮靜藥物、抗精神病藥物和腎上腺激性作用劑等。

秦儼表示，由於譫妄所帶來的後遺症和高死亡率，醫病雙方必須積極面對。縱使目前還沒有單一藥物可以預防，但可依靠評估工具診斷，再合併藥物和非藥物治療達到症狀緩解、縮短病程，並盡可能減少肢體約束的時間。最後，找出原因給予治療才是最重要的治療策略。

文章來源：本文由《健康醫療網》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章