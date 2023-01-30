據《人民日報》報導，日前從大陸工業和信息化部方面指出，大陸移動物聯網使用者規模快速擴大，統計截至2022年底，連接數達18.45億戶，比2021年底淨增4.47億戶，並占比達到全球總數的70％。

此外，截至2022年底，大陸移動通信基地站總數達1083萬個、全年淨增87萬個，已初步形成窄帶物聯網（NB—IoT）、4G和5G多網協同發展的格局，網路覆蓋能力持續提升。其中，窄帶物聯網規模全球最大，實現了全國主要城市鄉鎮以上區域連續覆蓋；4G網路實現全國城鄉普遍覆蓋；5G網路已覆蓋全部的縣城城區。

其中移動物聯網連接數快速增長，「物」連接快速超過「人」連接。統計至2022年底，大陸移動網路的終端連接總數已達35.28億戶，其中代表「物」連接數的移動物聯網終端使用者數較行動電話使用者數高出1.61億戶，占移動網終端連接數的比重達52.3％。

同時應用場景持續豐富，形成涵蓋晶片、模組、終端、軟體、平台和服務等環節的較完整移動物聯網產業鏈。窄帶物聯網已形成水錶、氣表、煙感、追蹤類4個千萬級應用，白電、路燈、停車、農業等7個百萬級應用。移動物聯網終端應用於公共服務、車聯網、智慧零售、智慧家居等領域的規模分別達4.96億、3.75億、2.5億和1.92億戶。