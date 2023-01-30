開工紅包加碼賺，全家便利商店本期(2022年11-12月)中獎發票，開出2組特別獎1000萬元，消費者分別在「全家」台中金自由店、蘆竹鴻佰店皆花費不到60元就幸運中大獎，購買品項為沙士與冰塊杯等飲品。
特獎200萬元則開出2組，幸運得主分別於「全家」興北店、中壢國美店消費，其中有消費者購買「全家」冬季巧克力甜點新品—米歇爾柯茲巧克力千層，僅花費59元就將200萬大獎抱回家。
頭獎20萬元則有4位消費者幸運獲得，分別於「全家」APP、彰化金馬店、高雄翠北店及台中雙利店開出，其中有消費者僅花費4元代收手續費就幸運帶走頭獎，為本次最低消費金額。
另外，為了鼓勵民眾使用載具索取電子發票，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，「全家」共開出3組，分別位於員林金牌店、竹北大境店及高雄立信店，其中有消費者僅花費25元購買飲料即獲得100萬元大獎，相當幸運。
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