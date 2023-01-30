新閣揆陳建仁公布內閣改組名單，國民黨黨主席朱立倫諷刺像「看守內閣」，但台南市長黃偉哲卻認為，新內閣老幹新枝是「戰鬥內閣」，期待可以帶領台灣走出去。

黃偉哲指出，此次內閣改組有年輕化的現象，像新任文化部長史哲即是；尤其很多內閣是老幹新枝，行政資歷非常豐富的政治前輩，或是下一個世代年輕部會首長、次長，看到很多新力，期待新的戰鬥內閣可以帶領台灣走出，特別是大家預期的2023全球不景氣。鑑於明年台南將邁入400年，也期待與文化部合作，讓台南400年的亮點能更被看到。

黃偉哲還說，從前行政院長蘇貞昌任內，可以看到全球通貨膨脹率高達9％，甚至2、30％的國家大有人在，但是台灣的通貨膨脹始終壓在3％左右，可見蘇院長帶領的財經團隊非常努力。我們希望新內閣團隊延續這個努力，讓台灣經濟持續發展，物價和通膨維持低水平標準，相對全世界，台灣的經濟一定要表現得比別人更好。