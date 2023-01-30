新內閣名單大致底定，2022九合一選舉中落選的前台北市議員梁文傑將入閣出任陸委會副主委引發爭議。國民黨副主席連勝文今天批評，兩岸事務相當複雜，且情勢嚴峻，陸委會應找有經驗的，而不是找在臉書罵人或上政論節目胡扯亂扯，扮演塔綠班角色的人，無法勝任陸委會這麼重要的工作。

連勝文認為，兩岸當下的關係嚴峻，加上國際情勢隨時在變化，隨時隨地可能發生衝突，希望陸委會應該找有能力跟經驗，了解兩岸事務的才能勝任，這裡所謂的經驗不是在臉書罵人、上政論胡扯、扮演塔綠班的人能勝任的。

對於國安、兩岸的主官幾乎沒動，連勝文認為，可能是在衝突隨時可能爆發的環境下，民進黨也找不到人，因為沒人敢去做，平時放風放火，講些刺激對方的話，「搗亂可以，真的要他面對衝突，他沒能力處理，打嘴砲可以，做事情就沒辦法。」

國民黨立委江啟臣也認為，蔡總統沒調整國安兩岸的閣員，一方面可能他可用的人有限，另一方面，也因為這次改組是針對敗選檢討，如果大幅度調動，就會證明蔡英文路線失敗，某程度也在宣示她自己認為她的國防兩岸路線沒必要改。

至於其他爭議閣員，包括衛福部長薛瑞元、經濟部長王美花等還持續留任。連勝文也酸說，可能覺得內閣如果沒「側翼」要怎麼跟在野黨吵架？怎麼濫用預算？怎麼保護特權？怎麼幫自己選舉？蔡可能覺得還是需要些角色來處理這些事。