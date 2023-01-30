有YouTube頻道《桃園孫先生》29日網路民調「基北桃竹新市長就職滿月，誰施政最有亮點？」結果有57％民眾認為台北市長蔣萬安施政最有亮點，對此蔣萬安30日表示，全力拚市政，包括大巨蛋、內湖交通、行人地獄等議題，都會展現劍及履及、積極任事、解決問題的態度，持續讓市民有感。

北台灣的新科市長包括基隆市長謝國樑、北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新竹市長高虹安都已上任滿月，根據YouTube頻道《桃園孫先生》29日網路民調，截至29日深夜11時，已有超過1萬人投票，57％的民眾認為「台北市長蔣萬安」施政最有亮點，第二是「新竹市長高虹安」，有21％的民眾認為她施政較有亮點。

對於網路民調施政亮點支持度最高，蔣萬安今天上午赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲受訪表示，他一直以來就是全力推動市政、拚市政，包括市民關心的大巨蛋、內湖交通，及外國媒體談到的行人地獄等等，就是展現劍及履及、積極任事、解決問題的態度，這個部分他會持續推動下去，持續讓市民有感，這個是努力的方向。

另被問及上任滿月接下來要推什麼新政，讓上任百日市民更有感？蔣表示，他會一一落實當時競選時提出的政見，也會持續與各局處盤點，包括大巨蛋、內湖交通問題，怎麼樣讓台北市路平持續推動完成、及留住人才、減輕年輕人負擔、生育獎勵、提高幼兒園補助等都會陸續推動，會希望讓市民朋友安居樂業，也都會與市府團隊攜手努力。

至於台北市二月底人口數有望達到250萬人，增設第三位副市長的計畫，蔣萬安表示，一直希望台北市人口數能增加，最主要目的是希望提升城市競爭力，能創造人口紅利，吸引更多人才留在台北，至於達到250萬這標準，依照相關法規該怎麼做就會做。

而立委林奕華到任副市長的時間，蔣萬安僅表示，新的一年一樣全力推動市政，也會跟所有市府同仁攜手努力，相關人士部分一但確定就會跟大家報告。