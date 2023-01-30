一名60歲女子天生有副好歌喉，擅長各種高音，但近期卻發現高音突然唱不上去，一唱就破音，就醫檢查後醫師發現她右側甲狀腺長了一個2公分腫瘤並壓在神經上，經穿刺後確診為甲狀腺癌，她非常錯愕。

外科醫師陳榮堅日前在節目《醫師好辣》指出，這名女子愛唱歌、嗓音動人，與朋友聚餐都擔任先鋒唱歌暖場，一副好歌喉頗受好評，但她近期卻發現高音越來越上不上去，經常破音，就醫經超音波檢查發現竟是右側甲狀腺上長了2公分的腫瘤，剛好壓住上喉神經，雖然不影響聲音，不過飆高音時會稍微去用到神經，所以感覺唱不上去。

陳榮堅指出，穿刺後警覺女子的腫瘤有變化，建議她開刀，更指出雖然上喉神經沒有斷，但腫瘤多少有接觸到，除了開刀外還有「碘－131」治療，不會影響說話，但女子宏亮的高音卻再也回不去了。提醒若持續發生有別於以往的症狀，要及早就醫找出病因，或許有機會降低傷害。

大里仁愛醫院外科醫師巫奕儒曾表示，甲狀腺結節甚至腫瘤好發於20至40歲年輕女性，多為良性，甲狀腺癌僅佔其中5-15％，不用過分擔心變為甲狀腺癌，只需定期追蹤；甲狀腺癌誘因並不明確，可能與飲食、放射線、促甲狀腺激素、性激素和遺傳等皆有關，其中甲狀腺癌女性的發病率高於男性2-4倍，可能和體內激素水平有關。