身為總統民選以來任期最長的行政院長，蘇貞昌30日上午率內閣總辭，他細數1478天以的心境，肯定內閣團隊成績通過檢驗，但因自己能力有限，做得不夠之處帶頭者應承擔，雖然旗號有改、隊形有變，但大家守護台灣的心始終如一。由於蘇揆曾在宴會上致贈茶壺給閣員，他今日再送上好茶葉，勉勵眾人繼續耐住高溫、泡出好茶。

蘇貞昌感性指出，4年前大家在這裡，沒有人看好，但是4年來大家一起合作、相互扶持，做了許多不一樣的事，創了不同的風格，也留下了許多的成績。幾天前總統公開大力地肯定、感謝行政團隊，就是講各位努力所做出來的成績，「我與有榮焉」。

蘇貞昌表示，他這一次當行政院長，也已經1478天，從2019年1月14日站在這裡和大家在一起，每一天每一次的院會中都殫精竭慮、盡心盡力，窮盡一切面對各種不一樣的挑戰，全心為這個國家、為這個土地、為人民做到最好。

「限於我自己的能力有限，我還是覺得有些地方我們做得還不夠。」蘇揆說，各位確實做得非常好，不夠之處要由帶頭的人來承擔。現在依憲法規定，他與各位的緣盡於此，這個是當整個情勢走到這裡，要有人承擔的時候，就是他來擔待，各位留下。

蘇揆說，這個團隊真的是被肯定的、被檢驗的、被留下來的，「我們都通過了檢驗，而且我們真的是純度萬分之9999，成色十足」，各位也真的能繼續為國為民，只要大家還是被看見、被肯定，他就覺得很放心。

蘇揆說，旗號有改、隊形有變，但大家守護台灣的心始終如一，要為國為民的心志也一本初衷，雖然今天和大家道謝與道別，但看著各位繼續在未來新閣揆陳建仁的領導下，同樣在這個房間、同樣在這個土地上繼續努力，覺得非常安慰和高興，期許各位接下來要更大的努力。

最後，他提及1月12日宴客時曾送閣員們一隻茶壺，今日他致贈閣員們好茶葉，「請各位繼續耐住高溫、泡出好茶，可以讓大家分享」。雖然有很多話想對各位講，但言語有時候不能盡意，所以茶袋上也給各位留了一張小卡片聊表心意，請各位琢磨。

他表示，自己還是非常地謝謝時代的慧識、總統的信任、立法院的幫忙、大家的全心全力，讓他有幸和各位在行政院這個最高行政機關一起走過這4年，還是一句老話「千言萬語、鞠躬敬禮，謝謝你。」