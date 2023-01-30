Tesla車用線束產品隨交車量攀升持續放量，為貿聯-KY營運挹注動能，法人預估，貿聯-KY(3665)今年營運有望維持成長趨勢再創新高，兩家日系外資最新報告給予貿聯-KY「買進」評等，目標價分別為355元及383元，激勵貿聯-KY盤中股價強勢大漲。

Tesla降價促銷策略奏效，訂單量大增，幾乎是生產量的2倍，不僅激勵Tesla在台股春節封關期間股價連番飆漲，貿聯-KY、順德(2351)等台灣Tesla零組件主要供應商業績可望受惠於Tesla訂單激增而水漲船高。

貿聯-KY 2022年合併營收為新台幣536.62億元，年成長87.08%，法人預估，貿聯-KY 2022年每股盈餘可望上看23元到24元。

貿聯-KY日前公告完成發行1.5億美元海外無擔保可轉換公司債完成訂價，每股轉換價格為新台幣288.65元，兩家日系外資最新報告看好貿聯-KY前景，其中一家日系外資認為，貿聯-KY產品組合優化有機會被重新評價，給予「買進」評等及目標價35元；另一家日系外資則認為，由於公司看到穩定的訂單和吃緊的產能，預計貿聯-KY募得資金將用於廠房擴建和設備採購，尤其是工廠自動化，公司 2023年資本支出為新台幣30億元，給予貿聯-KY「買進」評等，目標價為383元。