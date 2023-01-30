台北市長蔣萬安農曆春節喜獲麟兒，今天是連假結束開工首日，蔣萬安透過廣播與市府同仁賀歲，他也透露，當三寶爸很累，「大家看我的黑眼圈就知道」，不過太太比較辛苦，因剛生完需要時間休養，三寶是個天使寶寶，很乖、睡得也很好。

今天連假結束開工第一天，蔣萬安上午9點赴市府地下一樓中控室透過廣播向市府同仁新春賀歲，會後受訪被問及三寶的名字取好了嗎？蔣萬安表示，這部分他都還在跟太太持續討論，盡快會確定三寶名字。

媒體也追問蔣萬安，當三寶爸有沒有特別累？蔣說，「大家看我的黑眼圈就知道」，不過太太比較辛苦，因為剛生產完，需要一點時間休養，不過因為這次是自然產，所以恢復很快。

蔣萬安也笑稱，三寶很乖、是個天使寶寶、睡得也很好，很謝謝三寶體諒，接下來太太作完月子，也會討論怎麼安排時間當然希望以後盡量自己帶，也謝謝這段時間神救援的阿公阿嬤、爺爺奶奶幫忙照顧大寶二寶，謝謝大家的祝福。