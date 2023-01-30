雲林縣長張麗善（前左四）宣布啟動「減碳生活行動年」，打造幸福宜居城市。（張朝欣攝）

雲林縣長張麗善30日農曆年後開工首日，率縣府團隊新春團拜，強調除了持續朝「雲林上場，加速前進」執政方向前進外，也宣布2023年為雲林「減碳生活行動年」，由縣府領頭提升全民減碳生活風氣，呼應中央「淨零綠生活」政策，共同達成淨零排放目標，讓雲林邁向幸福宜居城市之路。

張麗善30日率副縣長謝淑亞、祕書長曾元煌、總顧問張清良、機要祕書陳志揚、縣府各局處長，祈求上天賜福大家兔年「鴻兔大展」，並期許新的一年縣府同仁持續為縣政加油打拚，讓民眾有感，不斷挹注雲林加速前進的力量。

張麗善表示，2018年她上任後，在「雲林上場」核心概念與目標下，雲林各方面表現亮眼，讓全台灣看見雲林的轉變。農曆兔年開工第1天，也正式打響了執政下半場的鼓號，雲林不只要上場，更會加速前進，希望各局處繼續擬訂更多好的政策，讓雲林變得更好。

張麗善說，永續發展是近年來世界各國日漸重視的議題，尤其面對極端氣候的衝擊，必須提前作好減緩與調適工作，縣府在2021年11月16日即成立「因應氣候變遷專案辦公室」，致力推動雲林減碳及產業轉型，所以特別在新春團拜日宣布2023年為雲林「減碳生活行動年」。

張麗善指出，縣府已優先擬定「推動低碳、負碳農業」與「落實淨零綠生活」兩大減碳主軸，分別訂定執行方針，逐步落實低碳行動，鼓勵民眾從食、衣、住、行、育、樂、購等日常面向，選擇較低碳的生活方式，藉由行為改變並養成習慣，共同達到淨零排放目標。

張麗善進一步提到，為落實全球接軌，在減碳數據面上，將攜手Google針對城市與地區所打造的環境永續平台EIE（Environmental Insights Explorer），讓雲林縣成為新春第1波加入Google EIE平台的城市。