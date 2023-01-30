過去這幾年獨董介入公司經營權爭奪戰的亂象頻傳，許多公司在爭奪經營權時，都能看到不同派系支持的獨董召開臨時股東會，進而捲入經營權之爭，也引發獨董”不獨立”的質疑。立法委員郭國文也曾經表示，當外界可以認定獨董為哪一派的人馬時，正凸顯獨董獨立性不足的問題。

而近年除了友訊、永大、東林、光洋科外，最引人注意的就是可能在今年四月份遭到下市處份的中福國際股份有限公司，根據媒體報導，過去以倉儲廠房租賃為主要營業項目的中福國際股份有限公司，在桃園中壢擁有逾2萬坪土地資產，另外在新北市中和區景平路也有辦公大樓，土地資產相當可觀。近年來台灣土地價格飆漲，也讓擁有大批土地的中福公司成為市場派覬覦的標的，除了股價短短時間飆漲近十倍外，也導致經營權之爭不斷上演，最近半年來更因為財報無法如期發佈，遭金管會開罰72萬，也可能在今年四月面臨下市，小股東因為擔心股票變壁紙而向媒體投訴。

媒體報導中福廠房土地價值高漲後，於2021年開始就陸續爆發幾次經營權爭奪戰，市場派支持當選的獨立董事高榮志，去年宣布召開臨時股東會後，不僅讓經營權之爭越演越烈，也讓中福公司面臨下市危機。

2022年8月17日獨董高榮志召集股東臨時會，提出解任中福創辦人黃家董事長的董事席次及補選董事的議案，但卻因解任案未能全數通過，造成實際補選人數與通知書上記載不符，股東無法正常行使投票權，擔任股東臨時會主席的高榮志因程序問題當場遭主管機關投保中心表示異議。

當時以獨董身分召開中福股東臨時會的高榮志是律師，曾經擔任民間司法改革基金會執行長，經常召開司法議題記者會，對於法界人士來說並不陌生。過去也曾擔任時代力量副秘書長的高榮志未走上從政之路，卻出任上市公司的中福公司獨董，並捲入經營權之爭，令法界十分驚訝。

另外，中福也因去年終止會計師委任，未交去年第2季財報，加上先前也曾遲交去年年報遭處分，金管會去年加重罰鍰至48萬元，並限期20天內補正公告申報；證交所則勒令從去年8月18日起，中福股票停止買賣，且若未在6個月內補交財報，恐將面臨今年4月股票下市。中福於8月17日收盤股價為44.20元。

小股東向媒體投訴時表示，因為過去看好中福公司的土地價值，從十多年前就陸續買進中福股票，希望能好好配股息和股利。小股東坦言，不管由誰經營，對小股東來說都一樣，這是市場競爭原則，只要能把公司經營好，小股東就能分到股利、股息，但是一旦下市，股票就變成壁紙。小股東最後指出 今年2月6日的股東臨時會萬一開不成，中福股票恐怕會在今年4月間下市，希望不論市場派公司派能負起責任，不要讓小股東多年的投資泡湯。