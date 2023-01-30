基隆市府30日舉行新春團拜，市長謝國樑期許市府同仁能夠一起有感施政，共同打造有愛城市。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

基隆市政府30日在市府大禮堂舉行新春團拜，基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳等人，共同向市府員工道賀恭喜，並期許與市府同仁共同努力，有感施政，打造基隆成為溫暖有善的城市。受訪時，謝國樑也表示，祝賀前市長林右昌接任內政部長，他將安排時間拜會，與他談論基隆市升格相關議題。

謝國樑在會中表示，感謝市府團隊同仁在過去兢兢業業為市政努力，在接下來新的一年，請大家在工作崗位繼續努力，期勉同仁遵守公務人員的廉潔與操守，彼此共勉朝向廉潔、透明、有愛的方向來努力。

謝國樑致詞時強調，他要特別感謝警消同仁，在過年連假期間，忙碌地辛勤執行安全維護工作。另外也期勉市府團隊在新的一年要有感施政，讓大家感覺基隆是溫暖有善的城市，市府會繼續推動「行人友善」、「乾淨家園」等政策，打造基隆成為友善、乾淨的城市環境，積極招商引進產業進駐。

受訪時謝國樑也特別祝賀延攬入閣擔任內政部長的前市長林右昌，表示他將會擇期拜會，與林右昌就基隆市升格的相關議題進行討論，也希望林右昌能夠協助推動國土重劃的相關進程。