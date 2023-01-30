兔年會比虎年更好。30日為兔年開工日，國泰金控董事長蔡宏圖以影片向國泰集團員工團拜，並提出長久致勝策略，即國泰集團與廣大消費者息息相關，務必要往前洞見消費者「生活型態與工作的改變和需求」，落實以客戶為中心，才能長期得到客戶信賴。

蔡宏圖指出，2022年是艱辛的一年，疫情持續，俄烏戰爭爆發，通膨浮現，聯準會升息17碼（1碼等於0.25百分點），各國央行也採取貨幣緊縮政策，資本市場大幅震盪，股債雙跌，匯率大波動，這些衝擊陸續出現，對各行各業帶來艱鉅挑戰。

2023年很多機構提出不同經濟展望預測，大抵來說，應是「上半年觸底，下半年反彈回升」的格局。雖然經濟成長下修或是可能短暫輕度衰退，對不同產業的影響也不同，但多數認為2023年會比2022年要來得好。 尤其蔡宏圖看見二大商機，一是連續三年的疫情，到2023年迎來大解封，開放國門重啟旅遊、消費、餐飲、聚會等，生活重回正軌，供應鏈中斷的擔憂降低，可讓經濟恢復動能。

二是科技創新，假以時日，AI（人工智慧）各種應用將更廣泛滲透工作與生活，應思考如何應用新型科技，提升營運效能與服務品質。

所以蔡宏圖亦提出二大期許，一是往前洞見生活型態與工作的改變和需求，以客戶為中心，獲得客戶長期信賴；二追求永續發展，善用各項業務核心職能，精進ESG每一面向。