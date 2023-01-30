A股農曆年假後恢復交易開紅盤，上證指數重新站上3,300點整數大關。上證指數30日開盤報3,308點，上漲44點，漲幅為1.35％。深證成指開盤報12,229點，上漲248點，漲幅為2.08％。滬深300指數開盤報4,267點，上漲86點，漲幅為2.06％。創業板指數開盤報2,657點，上漲71點，漲幅為2.76％。

香港信報報導，各類股全面走俏，飯店旅遊、造車、釀酒股漲逾2％。金融、基本金屬、石油、化工、鋼鐵、水泥、房地產股漲逾1％。電力、生物製藥、煤炭股持穩。

證券日報報導，中航證券首席經濟學家董忠雲表示，2023年大陸經濟邁向復甦，大陸資產的全球吸引力提升。在流動性維持充裕，信用擴張逐步修復的環境下，大陸股市表現很有可能強於債市。

中信證券首席經濟學家明明判斷，上半年大陸經濟處於較快修復階段，盈利預期的改善加上海外流動性變化驅動貼現率下行，A股和港股有望明顯恢復增長。