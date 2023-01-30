無尾熊寶寶將在滿1歲後開始練習獨立，目前和母親以及其他阿姨們共同生活。（北市動物園提供）

在保育員的親近訓練下，目前無尾熊寶寶已能暫時被抱離媽媽身邊。（北市動物園提供）

保育員將無尾熊寶寶放置在絨毛布偶上進行體重測量。（北市動物園提供）

無尾熊寶寶的日齡為258天，是一隻健康有活力的雄性寶寶。（北市動物園提供）

台北市立動物園無尾熊「Moana」與「Wolverine」去年誕下1名寶寶，由於已經離開育兒袋，不少民眾已在近期陸續目擊到Moana背上的寶寶。動物園指出，無尾熊寶寶和Moana會定期出現在無尾熊館第1活動場，有機會觀察到寶寶攀附在母親後背或懷裡的模樣。

無尾熊寶寶是Moana以及2018年從澳洲庫倫賓野生動物保護區引進的雄性無尾熊「Wolverine」成功配對後產下的新生兒，日齡為258天，現已完全離開母親的育兒袋。園方指出，保育員曾直擊寶寶舔食媽媽的盲腸便，顯見是1隻健康有活力的雄性寶寶。

動物園解釋，無尾熊寶寶透過攝取母親盲腸便裡的半消化桉樹葉碎片及腸道微生物，可建立健康且完善的腸道菌相，有助未來消化桉樹葉，故能否吃到盲腸便可說是無尾熊寶寶可否健康成長的關鍵指標。而在保育員的親近訓練下，無尾熊寶寶已能暫時被抱離媽媽身邊，從各項數據觀察，寶寶穩定成長，相當健康。

園方說明，由於無尾熊屬獨居動物，雄性具更強的領域性，2歲性成熟後會出現爭奪地盤的行為，故無尾熊寶寶在性成熟前，會移往無尾熊館的「男生宿舍」居住，滿1歲後開始練習獨立，和母親以及其他阿姨們共同生活。

動物園表示，在此之前，無尾熊寶寶和Moana定期出現在無尾熊館第1活動場，一起享受親子日光浴，民眾從過年期間開始，有機會觀察到無尾熊寶寶攀附在媽媽後背或懷裡的可愛模樣。