內閣改組昨公布最後一波人事名單，鄭文燦與梁文傑都將入閣，分別擔任行政院副院長、陸委會副主委，但卻被國民黨翻出，10年前遭台北市議員林瑞圖爆料，2人曾接受博弈大亨招待赴澳門，2人否認此事，自訴提告林瑞圖誹謗，但當時法官認為林已經合理查證，且是就可受公評之事進行評論，判決鄭、梁2人敗訴確定。藍營痛批，當年備受議論的「澳門團」2人將入閣擔任要職，根本是派系分贓。

新北市長侯友宜今被問到市府小內閣是否會避免任用有爭議的人，他說，期待我們的團隊必須是廉潔、正向快速回應民意，積極做事的團隊，他非常講究紀律、效率，讓新北市能夠快速發展。

媒體追問，如要跟新內閣溝通大概項目會是哪些？侯友宜表示，新北市現在最重要的建設就是捷運軌道建設的發展，還有很多的都市更新腳步以及產業投資上，需要中央快速地給我們回應，新北市一定會跟中央並肩作戰，讓新北市的三個行政中心、三環六線以及六大產業都能夠快速地展開，而且快速地展現成效。

台北捷運公司環狀線經營權1月30日到期，將移轉給新北市。侯友宜表示，針對環狀線經營權移轉問題，環狀線經營權從前台北市長柯文哲到現任市長蔣萬安，兩市的態度都沒改變，春節期間，新北市副市長朱惕之與台北市副市長李 四川就多次開會密商協調，基本上所有細節都已談妥，有待今天兩市正式對外公布，最重要的是讓民眾在經營權轉換當中不受影響，並能提供更舒適便捷的服務，強調會分階段梯次做好營運的轉接。

另對於美國眾議院議長麥卡錫傳出可能在今年春季訪台，擔不擔心會掀起台海波瀾，侯友宜說，我們的國家是非常熱情友善國度，歡迎任何國際友人來台灣，最重要台海跟區域穩定和平發展是大家共同願景，大家一起努力。

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