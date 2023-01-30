台中市一名林姓外送員，29日騎車行經西屯區西屯路三段、西林巷口時，突然遭後方轎車持續逼車，最後還故意追撞，且林男接著遭該車駕駛痛毆、辱罵，憤而向警方報案，台中市警六分局表示，已鎖定該車車主，並通知對方到案說明。

林男遭追撞的影片PO在臉書「記者爆料網」，影片中可見該輛轎車車速極快的追趕林男機車，待兩車接近後，該車接連追撞林男的機車，連攝錄影像畫面都被撞得偏向一側。

林男29日傍晚向警方報案，他表示，除了遭該輛車子追撞，該輛車駕駛還下車毆打並辱罵他，之後揚長而去，導致他左側臉部、大腿都有擦挫傷，且機車、安全帽、眼鏡都毀損。警方獲報後組成專案小組，依據該車車牌展開追查。

台中市警局第六分局永福派出所所長林雙鎮表示，經查發現該車輛為公司車，該公司主管允諾將調查當時由誰駕駛車輛，並要求其到案說明，待犯嫌到案說明後，將依其動機、所觸犯的法條，函送台中檢方偵辦，另也針對其逼車的危險駕駛行為告發。