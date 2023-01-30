面對錫安威廉森繼續養傷，英格拉姆與麥科倫也都輪休的鵜鶘，「字母哥」阿提托康波當然不會客氣！字母哥30日貢獻50分、13籃板及4助攻，連兩戰得分轟破40，協助公鹿在自家主場以135比110輕鬆宰翻鵜鶘，公鹿搶下4連勝，也送鵜鶘苦吞8連敗。

公鹿開賽就賞給鵜鶘一波14比2攻勢，其中阿提托康波更是無人能擋，首節就拿下16分，打完上半場，公鹿62比44大幅領先，阿提托康波半場攻下29分，來到下半場鵜鶘雖嘗試追分，可惜阿提托康波根本不給機會，也讓鵜鶘只能繼續連敗。

阿提托康波全場投26中20，含三分球投4中3，可見他的手感有多火燙，但他的罰球仍不理想，全場罰12中7，哈勒戴也替公鹿拿下17分、7籃板及6助攻，布魯克羅培茲15分、8籃板，米德頓與英格利斯各有9分。

鵜鶘雖有7人得分上雙，其中以阿瓦拉多18分最高，瓦蘭丘納斯與莫菲各有16分，卻還是不夠幫助他們逆轉贏球。歷經這波難堪8連敗之後，鵜鶘戰績跌到26勝25敗，雖跟獨行俠與太陽並列西區第6，跟西區第10爵士僅剩0.5場勝差。