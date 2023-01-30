美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）去年十月推出第十張個人專輯《Midnights》，隨即霸榜告示牌百大熱門單曲排行（Billboard Hot 100）前 10 名，打破告示牌音樂 64 年的歷史，專輯發行一周後銷量更高達158萬張，而近日她發出專輯中《Lavender Haze》的MV，她更破尺度上空「性感出浴」。

泰勒絲在28日正式上架《Lavender Haze》的MV，而歌名「 Lavender Haze」（薰衣草濃霧）在英文諺語中為「暈船」的意思，而為配合歌名MV皆以薰衣草色調為主，其中泰勒絲更上身全裸浸泡在薰衣草浴池中，露出雪白美背，且不時對著鏡頭露出撫媚的表情，看起來相當性感。

事實上，泰勒絲這張《Midnights》專輯，主要是在回顧過去作品的脈絡下所製作出來的概念專輯，她曾形容這張專輯「是一張跌宕起伏的拼貼畫，生活可以是黑暗、繁星點點的、陰鬱多雲的、嚇人的、振奮人心的，也可以是又熱又冷，浪漫而孤獨的，就像午夜一般」。

不過專輯成績雖然亮眼，但卻有另一派認為，泰勒絲的歌詞過於神秘，導致部分聽眾無法理解歌曲背後的意義，因此缺乏共鳴，而歌曲《Anti-Hero》的MV也備受爭議，影片中泰勒絲站在磅秤上，指針指向「肥胖（Fat）」，在一旁的反英雄泰勒絲則暗示她需為了身材加把勁，讓許多網友認為這畫面會讓人聯想「肥胖是件負面的事」，對此， Apple Music 與 YouTube 上的 MV 都已將該鏡頭刪除。