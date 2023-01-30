縣長鍾東錦擔任點睛官。（李京昇攝）

苗栗市長邱鎮軍擔任點睛官。（李京昇攝）

縣長鍾東錦（右）、立委陳超明擔任點睛官。（李京昇攝）

縣長鍾東錦為祥龍點睛。（李京昇攝）

苗栗市長邱鎮軍為祥龍點睛。（李京昇攝）

苗栗𪹚龍系列活動起手式「點睛儀式」，農曆正月初九、國曆30日上午9點在苗栗市玉清宮登場，由苗栗縣長鍾東錦等人上奏表彰後，循古禮取雞冠血，依序為祥龍開光點睛，現場鑼鼓喧天、群龍舞動，正式宣告𪹚龍活動起跑。

𪹚龍點睛儀式由苗栗市長邱鎮軍主持，邱鎮軍與縣長鍾東錦、客委會副主委鍾孔炤、立委徐志榮、陳超明等人也擔任點睛官，依循古禮依序點龍睛一路到龍身、龍尾，點開祥龍各部位。

隨後神龍祈福陣單元，九尾祥龍依序排出龍門隊形，讓民眾由龍尾至龍頭穿越，大批民眾排隊穿過祥龍陣，每人也獲得市公所準備的「GO兔貓裏小龍背包」，市公所盼新的一年能讓民眾聚福平安，諸事圓滿。

隨後登場的貓裏客家龍競技，對於引頸期盼1整年的龍迷來說，是一場精彩可期的群龍盛會，觀戰重點除了經典禮儀套路之外，服裝造型和創意發揮，也是各龍隊較勁的一環，去年的創意龍珠、三輪車等，也一時蔚為話題。

今年有多尾新進龍隊與老隊伍一較高下，如星躍龍藝、福星女子社區舞龍隊等，初登場也氣勢十足，獲得現場如雷掌聲，而舊勁旅如禾豐龍藝、三藝龍藝、二岡坪龍藝等等，也是現場龍迷目光追隨的焦點，而比賽結果，將在下午公布。

苗栗市公所表示，民俗踩街2月3日星期五晚間6點半，在南苗三角公園登場，而2月4日星期六晚間7點，在河濱公園舉辦𪹚龍之夜。其中踩街活動也安排多個超優質團隊來演出，如鐵四帝、弗莎巴西、身聲擊樂團、特技空間、台灣T-POP螢光官將首街舞等團隊輪番演出。

𪹚龍之夜除強力轟炸的𪹚龍表演，也特別邀請到來自台中知名的「威勁龍獅武術戰鼓團」，帶來「金龍躍貓裏 精彩25」的夜光龍表演，結合聲光、特效等藝術，呈現夜光龍精緻優雅、充滿美麗姿態的龍城映像。

轉場表演有世新大學啦啦隊，帶來青春有活力的精彩演出。壓軸則是由去年演出精彩火龍秀、大獲好評的「即將成真火舞團」，帶來更震撼的「𪹚龍25 龍飛鳳舞」秀，精彩可期。

鍾東錦、邱鎮軍等人表示，苗栗𪹚龍近年來受到疫情及少子化影響，龍隊愈來愈少，期盼透過𪹚龍文化系列活動，讓客庄傳統文化永續流傳。