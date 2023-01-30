大年初九（30日）是玉皇大帝的誕辰日，也是「拜天公」的日子，命理師楊登嵙分享了8項禁忌並指出一般祭拜天公的時間會在初八（29日）晚上11點至隔日初九（30日）凌晨1點，因天公非常尊貴，因此越早敬供越有誠意，並且也分享到祭拜方式分為正式和簡單式，也需特別注意不可準備葷食，以免對神明不敬。

楊登嵙說，祭拜方式分為正式和簡單式，正式的供桌又分「頂桌」和「下桌」，而「頂桌」是給玉皇大帝的，相傳玉帝茹齋禁葷，因此全為素食，供品則可準備橘子、鳳梨、蘋果、李子、香蕉等任取五樣，前設清茶三杯，另外在頂桌底面另置一桌，謂之「下桌」為供奉玉皇大帝從神所設，除準備五牲雞、鴨、魚、豬肉或豬肚、肝外，還有糕仔、米棗、生仁、紅龜稞等。

楊登嵙指出，簡單式則是供桌沒有「頂桌」和「下桌」，只有單一平面，並在家門口外沒有遮蔽的地方設供桌，就像平常拜門神一樣，但為求尊崇之意，會在供桌的四隻腳底下墊上壽金，供品一定要素的，絕不可拜葷食。

【初九拜天公8項禁忌】

1、祭祀前一律要齋戒沐浴。

2、有「頂桌」和「下桌」的正式祭祀，「頂桌」一定是素食或水果，「下桌」牲禮中的所獻的全雞必需是閹過的公雞，鳳頭雞、白毛雞、母雞均不能用，以示對天公的尊敬。

3、簡單式祭祀供品一定是素食或水果，不可拜葷食。

4、燒給天公的金箔也與其他神明不同，需用特製大型的「天公金」，比一般金紙大一倍以上。

5、祭祀當日禁止屠宰。

6、不能曝曬女性的內衣褲及傾倒便桶，以免不敬。

7、禁忌男人揹水、做飯，據說可能罹患疾病。

8、不可口出髒話穢語，以免褻瀆了尊貴的天公而受到處罰。