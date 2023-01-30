新北市長侯友宜攜手3位副市長拜年，侯友宜拿到議長蔣根煌紅包時開懷大笑。（蔡雯如攝）

新北市長侯友宜（右三）與連江議長張永江（右二）和連江縣議會成員合照。（蔡雯如攝）

今日是開工日，新北市議會舉行新春團拜，新北市長侯友宜攜手3位副市長拜年，侯友宜拿到議長蔣根煌、副議長陳鴻源、秘書長陳王正源的紅包後開懷大笑，他表示，今年過年間他只有獲得女兒的紅包，這次首次在外拿到的紅包。

蔣根煌、陳鴻源和陳王正源今在新北市議會新春團拜時，陸續發放給議會同仁開工紅包，市議員廖先翔、陳偉杰、王威元和葉元之也一同拜年，特別的是，連江縣議長張永江今也來參與團拜。張永江表示，他跟蔣根煌、侯友宜感情都很好，且剛好要去淡水區，因此就順路一起團拜。

侯友宜致詞表示，他從從副市長到市長已經走過13個年頭，看到議會同仁有的頭髮變白、有的結婚生子，時間讓大家往前走，但不會改變你我之間的愛，更不會改變好好做事的精神，新北市議會這幾年在議長、副議長、秘書長的帶領下，全力以赴、認真打拚，希望府會保持和諧。

侯友宜說，年輕或資深的議員都要一起打拚，讓新北市安居樂業，府會不分你我，族群不分黨派，只要為新北市好，議長都會帶著議員和其他夥伴一起努力打拚，尤其今年是兔年，兔子象徵機智、敏捷，希望大家都能機智敏捷，以民為天、反應民眾需求。

侯友宜也強調，今年疫情稍為紓緩，日本要將新冠肺炎變成流感，希望台灣今年也有機會變成流感，疫情下降、死亡率下降，達成平安最好的目標。