近期乾冷寒流一波波，加上春節團圓飯後洗大量碗盤，很容易發生皮膚狀況，例如冬季乾癢，有時不只乾、癢，嚴重還可能紅腫、刺痛，皮膚科醫師表示，可透過洗快一點，應在5~10分鐘內洗完，且勿使用過熱的水，以免破壞皮膚保護層。

皮膚科醫師周宛儀在其臉書專頁與個人網頁表示，要遠離冬季乾癢，要做到以下7個生活習慣，倘若都做到卻仍會癢，就要趕緊就醫，因為有的狀況需要使用到藥物才能治療。

1. 洗澡和淋浴注意事項：洗快一點（5-10分鐘要洗完），使用溫水，避免使用熱水將保護層都洗掉。洗完澡用毛巾輕輕拍乾皮膚。

2. 洗完澡或洗臉洗手後立即使用溫和單純的保濕霜。

3. 使用凡士林基底的油膏或乳霜。

4. 選擇溫和單純的沐浴和保濕產品，避免使用含皂類、酒精、香料、或果酸類的產品，以免造成刺激或過度清潔，洗掉皮膚上的油脂。

5. 戴手套，因為手是最易皮膚乾燥的地方，若工作會碰到水、清潔劑、化學物質或油脂的話，請戴手套（可選聚乙烯或無粉丁晴手套，避免使用乳膠手套以免造成過敏）。

6. 選擇無刺激性的棉質、天絲或絲綢類衣物，避免穿著質感粗糙的衣物或纖維較粗的羊毛，選擇標記為「低過敏性」的洗衣粉。

7. 若使用電暖器，應放杯水或使用加濕器避免空氣過度乾燥。