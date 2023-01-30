中華郵政公司今（30）日表示，繼發行「故宮古畫郵票-二十四節氣（秋）、（冬）」 後，將於2月3日續以國立故宮博物院典藏「清張若靄畫墨妙珠林（卯）冊」為主題，發行系列郵票第3套「故宮古畫郵票-二十四節氣（春），含立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨6枚郵票圖案，面值均是8元，以聯刷方式印製，每枚郵票長邊中間有1個異形齒孔。

《墨妙珠林》是清朝乾隆時期的巨幅冊頁集，全套共12冊，分別由12位畫家按「24」之數演繹而成的主題來繪製。全冊以地支編號，卯冊是張若靄所繪二十四節氣圖，其詮釋節氣的方式以山水圖案為主軸，透過古代大家風格表現當令氣候，或有點綴應時的風俗活動、自然界動植物生態，呈現不同節氣景物的變化。

中華郵政表示，首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡及原圖明信片各1批，提前於2月1日發售；另製作預銷首日戳套票封及預銷原圖明信片，於郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館或至「中華郵政集郵電子商城」https://stamp.post.gov.tw選購。