暖警也不捨！苗栗警分局北苗派出所員警，29日下午2點50分，在一座土地公廟前，發現一名男子衣著單薄坐在廟埕吃便當，因為寒流來襲員警上前關心，意外發現這名街友竟是通緝犯，雖然處境令人鼻酸，但警方仍將他依法解送歸案。

苗栗警分局30日指出，北苗派出所警員羅翊嘉、許姿涵29日14時50分許，巡邏經過轄內土地公廟 ，見到該名街友穿得很少，因為這幾天寒流來襲，兩名員警擔心他衣服不夠保暖主動關心，欲轉介相關社福單位，卻在查閱身分時，發現他竟是通緝犯。

該男子表示，自己是桃園人，但身無分文無法返家，且不知道自己遭通緝。 員警隨後也安慰該男子，並表示配合相關程序到案後，「就能回家了」。

最後警方帶著該名街友回到派出所後，隨即提供熱水及食物讓他暖暖身子，該名街友對於自身遭通緝一事原本還有些錯愕，經過員警耐心說明及安撫，配合警方完成相關程序，也讓當事員警直呼「雖然是在做對的事情 ，但還是有些鼻酸，是很特別的經驗」。