2023高雄蓮潭燈會燈飾「兔高高の洞物派對」。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園去年底試營運以來，好評不斷。農曆春節期間，更湧入逾5萬遊客造訪。（柯宗緯翻攝）

高雄壽山動物園去年底試營運以來，好評不斷。農曆春節期間，更湧入逾5萬遊客造訪。觀光局長高閔琳透露，1月初水豚家族誕生水豚寶寶，2月將為滿月的新生水豚舉辦線上命名票選活動，而蓮潭燈會也開「動物派對」慶祝嬌客到來。

壽山動物園在去年與民間動物園進行物種保育交流合作，5隻萌度爆表的水豚「翠絲」、「胡迪」、「爸爸」、「媽媽」和「阿姨」入住壽山動物園。園方指出，水豚媽媽在1月6日順產1隻水豚寶寶，但保育員發現新生水豚不太黏媽媽，時常獨自待在軟墊上曬保溫燈，或窩在草堆裡休息，喜歡待在食物盆裡享用美食。

為迎接這位動物園生力軍，高閔琳預告，即將在2月邀請民眾一起參與新生水豚線上命名票選活動，期待將這份新生的喜悅與更多好朋友分享，相關活動資訊請關注壽山動物園臉書。

觀光局提到，水豚君喜歡群居，被喻為「動物界社交高手」，水豚家族喜獲麟兒的好消息也傳到2023高雄蓮潭燈會大使的萌兔隊長-ㄇㄚˊ幾的耳中，邀請兔高高、高雄熊、歡喜鼠、咕咕雞、紅豬豬、LuLu（長頸鹿）以及動物明星獴弟弟（狐獴）等可愛動物好友開趴，小水豚頭好壯壯健康長大。

壽山動物園指出，在預購入園有效分流人潮措施下，農曆春節期間累計逾5萬人次造訪，其中大年初三更創下試營運以來第2高的入園人數。

而2月1日起，每日現場將限量開放500張現場購票，由於名額有限，仍建議民眾到官網(http://kh-zoo.kcg.gov.tw )、ibon (https://reurl.cc/06moOo )及kkday(https://reurl.cc/85YOg7 ) 三大購票平台預購，以免向隅。